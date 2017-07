To nye musikkvideoer fra 24hrs!

Royce Rizzy — aka 24hrs — aka MadeinTYOs, er en eminent sanger særegent preg. Etter fjorårets mystiske fremkost, har han gitt ut flere stødige utgivelser, og han fortsetter å smi mens jernet er varmt.

I dag slipper han to nye musikkvideoer. Første ute er den tilbakelente «lo-fi» låten, «Queen» — en minimalistisk musikkvideo med pene vintage filter. Video nummer to er til låta, «EXTRA X3» — hvor videoen er litt mer variert en førstnevnte, men 24hrs er kjent for sin minimalisme. Låtene i seg selv er det svært lite å utsette på.