Den Norges aktuelle super-duoen, THEY, imponerte kraftig med sin debutskive for et par uker siden. Nå slipper de første musikkvideo fra prosjektet, og det er «What You Want» som har fått en psykadelisk tolkning på lerretet. Gutta har selvfølgelig med seg et par «Foxy Ladies», i den endeløse spiralen av en gang.