THEY. På parkteateret! [Bildeserie]

THEY er en nokså ukjent gruppe for mange normen, men dette er to gutter vi garantert får høre mere av. Dante og Drew gjør til samme duoen THEY. Dante er født i Denver, Colorado og Drew er oppvokst Maryland. Nå bor begge i LA hvor de produserer og skriver musikk. I går var de i Oslo og spilte på Parkteateret, og gutte gjordet et vel gjennomført show. Det var et litt kaldt norskt publikum de møtte, men publikum fikk raskt varmen tilbake av de to Amerikanerne. Duoen spilte låter som Bad Habits, Say When og Dante’s Creek. De var synkroniserte og komfortable på scenen, all over en god konsert opplevelse.

