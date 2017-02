Den California-baserte duoen, THEY, har promotert kraftig for sin debutskive, «Nü Religion: Hyena», og endelig er den her. Etter en lang turné med Norges favoritten, Bryson Tiller, er de nå klare for å stå på egne bein.

Om THEYs nye album blir årets rnb skive er vanskelig og si, men at det blir en av top fem debuterende artister dette året – er helt sikkert. Den eminente duoen går back to back som Fat Joe og Big Pun i sin prime, og produksjon på skiva er gjort av gruppas egne, Dante. Det blir spennende å se disse artistene vokse, og med et så bra album, er det ikke lenge til før vi ser de på en stor scene.