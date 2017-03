THEY tar med seg Azizi Gibson på Parkteateret 10. Mai

For knappe to uker siden skrev vi om den nye super-duoen, They, fra California. Gruppa med en av beste debutene vi har hørt på lenge, skal ta turen til Oslo 10. mai – nærmere bestemt, Parkteateret. Med seg har de up and coming rapperen, Azizi Gibson, som allerede står bak noen solide utgivelser. Når man kan høre særskilt rnb over tunge produksjoner på en liten intim scene som Park, er det nærmest idioti og ikke dra.

Billetter er til salgs denne fredagen via ticketmaster