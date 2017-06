Den kanadiske stjernegutten, Abel Tesfaye – aka The Weeknd, trenger ingen stor introduksjon for det norske folk, da han fylte opp Oslo Spektrum for under et halvt år siden. Den eminente sangeren med Mj vibber og strålende hår, har nå endelig gitt ut musikkvideo til klubblåta, «Secrets.» Videoen beholder en skarp fargetone, med et fantastisk blanding av retro of futuristisk.