The Weekend teasa med en snippet av en remix for «Reminder» featuring Young Thug og A$AP Rocky forrige uke. Nå har tracken offisielt droppet og er tilgjengelig for streaming via Spotify og Apple Music. På låta får vi servert real talk av gutta over en catchy piano instrumental.

I let my black hair grow and my weed smoke / And I swear too much on the regular / We gone let them hits fly, we gone let it go / If it ain’t XO then it gotta go / I just won a new award for a kids show / Talking ’bout a face numbing off a bag of blow

Hør den nye tracken under og la oss få vite hva du syns i om den i kommentarfeltet under.