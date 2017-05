Norgesfavorittene, The Underachievers, har bygd seg en skuddsikker fanskare over de to siste årene, og er nå endelig ut med albumet, Renaissance. Issa Gold og AKTHESAVIOR leverer hele 15 spor, og fortsetter i den samme trenden vi er vant til – The Beast Coast Sound. Gamle 808s blandet med NY-vibber og psykadeliske melodier har blitt Brooklyn gruppas varemerke, og skuffer gjør de ikke.