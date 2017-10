Vi har skrevet masse om Wiki den seneste tiden, og kommer ikke til å slutte med det første. Undergrund-sensasjonen er nå aktuell med enda ett samarbeid sammen med Boiler Room i deres nye mini-dokumentar, The Mayor: Wiki’s Five Borough Tour.

Den 21 minutter lange videoen passer bra som en introduksjon til de som kanskje ikke har fulgt med på Wiki, og som en snack til de som vet. Boiler Room følger rapperen i fem dager straight igjennom den lowkey, hemmelige mini-turneen igjennom New Yorks fem bydeler (Queens, The Bronx, Brooklyn, Staten Island og Manhattan), og opp til slippet på debutalbumet No Mountains In Manhattan som droppet den siste dagen som er feiring på det hele. Du kan streame den siste konserten i Manhattan her om du vil få ett større innblikk i settene som utspilte seg i fem forskjellige omgivelser med helt ulike oppsett.

Det er morsomt å se hvordan Wiki beveger seg igjennom byen på T banen og ferjen med homiene sine mens han forklarer, og forteller om forholdet sitt til byen som har stor innflytelse på musikken hans.

Har du sovet sjekk albumet her!