Sushi X Kobe spiller på Rockefeller i kveld, og feirer med ny låt. Bergens duoen holder alltid en underholdene tone i musikken sin, og det er inget unntak i deres nye låt «Tingen.»

Gutta går back til back over den velproduserte beaten, og med et oppløftene toneleie – blir det et svært godt resultat. Det skader heller ikke med Kenny Powers referansen «La Flama Blanca.» – Im fuckin out!

Bergens gruppa har flydd inn den underholdene, Emil Stabil, for kveldens event, og for dere som så han på Øyanatt, vet dere med garanti at dette blir en kveld å huske. Les mer om eventet her