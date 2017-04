Supreme x Rap-A-Lot

Etter forrige ukes THE NORTH FACE collab avslører Supreme enda et samarbeid. De holder overhodet ikke igjen, 2017 ser ut til å bli et år fylt med Supreme prosjekter. Denne gangen er det cult record labelet RAP-A-LOT som får shine i en liten kolleksjon for Spring/Summer 2017.

I 1986 ble plateselskapet RAP-A-LOT (Housten / Texas) dannet av James Prince. Selskapet har i sin levetid vist verden en rekke classics under sub-sjangeren gangsta/ southern hip hop og løftet frem artister som SCARFACE, DEVIN THE DUDE, BUN B og JUVENILE.

Denne kolleksjonen fokuserer på en av selskapets «breaktroughs», GETO BOYS. I tillegg til GETO BOYS prints finner du RAP-A-LOT´s logo og en sinnssyk dope illustrasjon av Munch`s maleri, The Scream. Uvisst er det om den yngre «Trap» generasjonen er schoolet godt nok til å egentlig vite hva de faktisk kjøper, men ut i fra Supreme`s hype er kanskje ikke det så viktig heller?

Kolleksjonen består av:

– Varsity Jakker

– Hood´s, Tees og Longsleeve´s

– 5-panel`s, Luer og en pute

Kolleksjonen launches 6 APRIL online og i Supreme’s butikker