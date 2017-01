Supreme x Louis Vuitton

I 2016, fokuserte Supreme sterkt på rockemusikk – mer spesifikt hard rock og metal. Vi fikk se flere historiske samarbeid, blandt disse, den episke Black Sabbath kolleksjonen.

Nå tar Supreme steget over til High-End fashion, og det med ingen andre enn selveste Louis Vuitton. Det var ryktet om et samarbeid mellom motegigantene en godt stund, men det er først nå vi kan se fysiske bevis. LVs Art Director, Kim Jones, forklarer at samarbeidet kom helt naturlig. Det er få merker som er mer ledende en New York brandet, og skulle det gjøres et uortodoks samarbeid, var det med ingen andre enn supreme.

Det er ikke lett å gjette hvilken prisklasse denne kolleksjonen havner i, men det blir definitivt ikke billig. Supreme har en magisk evne til å heve hakket på klassiske utgivelser, og de skuffer heller ikke denne gang.

