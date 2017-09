Hip Hop-legenden Nas som rappet den legendariske linjen «suede timbs on my feet make my cipher complete» på tracken «The World Is Yours» i 1994 temer opp med Timberland for deres nye sammarbeid med Foot Locker nå 23 år senere. Høstkolleksjonen Legends Club 2017 består av fire boots som henter inspirasjon fra den gamle 6 inch klassikeren.

Det vil droppe en hver måned frem til nyttår, første booten ute er Volume VII, The FlyRoam vil vœre tilgjengelig fra og med 23. september. Sammen med hvert dropp vil det også også slippes en animerte video hvor Nasty Nas forteller historier fra hvordan det var å vokse opp i Queensbridge til hvordan han ble oppdaget og veien til suskess gikk.

Dette blir Nas sitt andre samarbeid i år, han har også gjort en T skjorte sammen med Supreme. Annet enn det har han også vaert med på fronte klesbutikkgiganten Kith sin collab med Coca Cola.