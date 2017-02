På lørdag var det storstilt åpning av Stress Kirkegata!

Butikkjeden som har spilt en sentral rolle i det norske hiphop miljøet i over tjue år overgår alt av forventninger med lansering av ny butikk. Stress Kirkegata 34!

Folk stod over et døgn i kø for å sikre seg Yeezy 350 releasen. I tillegg til Yeezy boosten var det mye annet snadder som tidligere aldri har vœrt tilgjengelig i Norge. Det er blant annet et rikelig utvalg BAPE å finne i den nye butikken. Kult å få dele den plassen med London og Paris som de eneste europeiske landende som får ta inn det japanske merket.

Butikken har også noen kule features!

Det er blant annet en rensestasjon der, så kunder kan få vasket gamle sneakers. Butikken disponerer samme bygård som Comfort hotel, så at det er en heis i butikken som fører opp til en egen Stress-suite med innspillingsstudio. Det ryktes også om et VIP Black Room i butikkens kjeller. Her vil de mest eksklusive releasene vœre på display for spesielt inviterte gjester.

Det at Stress Kirkegata har valgt å gå for en mer high-end profil er med på heve den norske standaren for sneakerbutikker.

Den nye Stress-butikken er et friskt pust i miljøet.