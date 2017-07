Stream WizKid's nye album «Sounds From The Other Side»

Bare et år etter han gjestet Drake’s hit, «One Dance» har den nigerianske artisten og låtskriveren WizKid endelig sluppet albumet «Sounds From The Other Side». WizKid er allerede en veletablert superstjerne i Afrika, med sin glatte og unike Afrobeats stil, som gjør låtene hans ganske umulig å ikke bevege seg til. «Sounds From The Other Side» representerer artisten’s beste mulighet for et gjennombrudd i USA. Et Drake-samarbeid går tross alt langt. I mars gjestet Drizzy på WizKids «Come Closer», som er andre sporet på prosjektet.

Tidligere i år signerte WizKid en stor labelavtale med RCA Records. Dette er hans første album under plateselskapet.

Det er mer varme på WizKids nye prosjekt, som inneholder gjestevers fra artister som, Chris Brown, Major Lazer, Ty Dolla $ign og Trey Songz.

Stream det forfriskende albumet nedenfor!