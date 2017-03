Støttekonsert for Syria på Parkteateret 11. mai

Det norsk-syriske søskenparet, Aliaa og Firas Hamza, har lenge vært en viktig del av flyktningkrisen – både i form av integrering, nødhjelp og støtte til de syriske flyktningene. Til sammen med Parkteateret og Leger Uten Grenser, ønsker de nå å bevisstgjøre det norske samfunnet – hvor vi alle har et felles ansvar!

Derfor arrangeres det en støttekonsert på Parkteateret 11. mai, hvor Oslo står sammen for både flyktningene og alle de berørte i krisen. Kvelden vil bestå av musikk, kunnskap, opptredener, språk, historier og erfaringer som kan være med å bidra til en forståelse for landet som er i krig. Det er et viktig tema Aliaa og Firas kjemper for, og dette er en unik mulighet til å få et større innblikk i både deres hverdag, og få en større forståelse av konflikten verden befinner seg i.

Oslo står selvfølgelig sammen under et slikt event, og vi får bidrag av Øystein Greni, Mikhael Paskalev, Philip Emilio m/Loveless, Mariann Rosa, Chinook, Samsaya, Aslak, Kortado og Red Temptation (syrisk duo og nyankomne flyktninger.) Hasse Hope og Magnus Devold er konferansierer.