STORMZY TOK OSLO!!

Like, alright. «First things first». Stormzy er så stor i størrelse, og så hissig i kroppsspråket, at man får en følelse av at han kunne løftet hele Rockefeller med bare hendene. Det var imidlertid ingen tvil om at den 23 år gamle londoneren, som ser ut som han kunne vært faren din, hadde planer om å løfte taket i Rockefeller med sin pulserende og energiske, nærmest rusende, Grime.

«Okay… coldest nigga alive, I’m so cold». Temperaturen skrus OPP med låta «Cold». Stormzy er kald, men Rockefeller er i flammer. En energibombe av en låt og store deler av gulvet er en moshpit.

Og slik bare fortsetter det. Han er så hard og overbevisende, så ekstremt dyktig på det han gjør. Og med et stort, hvitt smil virker det som om han er fornøyd med sitt norske publikum.

Han henvender seg til babes, og får et stort skrik tilbake. Tempoet senkes, men den høye temperaturen opprettholdes, når vi først får «Velvet», og så den deilige, deilige «Cigarettes & cush» gjestet av Kehlani. Der jeg står blant søte, dansende jenter tenker jeg at «det eneste jeg savner nå er Kehlani<3».

«Do we still got fucking energy?», spør Stormzy. «Fuck, ja», tenker jeg. «Gang Sign & Prayer» får du energi av. En fantastisk konsert blir rundet av med først «Known me from», før vi får superhiten «Shut up», og nynnende på den forlater jeg Rockefeller i beundring.

6/6

Skrevet av Aleksander Bakken