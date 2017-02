På fredag var det endelig dags for Stormzys etterlengtede debutskive, Gang Signs & Prayer. London-rapperen har tatt hele verden med storm og har bevist seg som en av de sterkeste live-artistene innenfor hiphop.

Gang Signs & Prayer er 16-spors langt prosjekt med stor variasjon. Fra det behagelig samarbeidet med Kehlani, til maskinpistol raske beats – beviser Stormzy at han er mer enn bare et utspring fra Londons «The Ends.» Stormzy har endelig fått booket om Oslo giggen, og er tilbake på Rockefeller 11. mai. For dere som ikke har sett Stormzy live, er dette et MUST.