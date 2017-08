Stormzy albumet Gang Signs & Prayer som droppet i februar i år, brukte kun et par dager før hver bidige sang på skiva var å finne på Spotifys Top 50 liste. Nå har den britiske grime artisten sluppet video for tracken «Cigarettes and Cush» featuring Kehlani. Den Daps regisserte musikkvideoen viser rapperen som weed dealer mens han innleder et forhold til en dame som viser seg å jobbe for politet.

Han uttalte seg nylig om videoen i et intervju med FADER, «It just reminded me of being with a female and smoking bud and being mad chilled. Our generation know about being with your partner and having weed, and that being, not the basis of your relationship, but a very integral part of it.» – Stormzy