Det vært stille fra Stormzy når det kommer til utgivelser, men nå er endelig stillheten brutt. Den notoriske rapperen fra London har etablert seg som en av de større navnene i bransjen – på lynrask tid.

Stormzy har holdt fansen på pinebenken lenge, men nå er lanseringsdatoen for albumet endelig ute. 24. Februar, kan vi endelig få høre Londons mest etterlengtede debutalbum, Gang Signs And Prayers. For dere som har sett Stormzy live, vet dere at vi kan forvente en ellevill turné, og når har endelig kommer til Norge, kan vi si med sikkerhet at han river huset.

I dag slapp han musikkvideo til den nye låta, «Big For Your Boots», og den kommer i klassisk Stormzy stil. Den unge rapperen er kjent for å blande inn reggaeton takter i den skitne grime-sounden, og er blant de få rapperene i London, som ikke er en skepta kopi for øyeblikket.