Den Miami-baserte sangeren, Steph Lecor, teamer opp med Atlanta-trioen, Migos, på den R.kelly samplede låta – «I Know You in´t.» Rnb sangeren åpner med linjer som «out to put that pussy on the map», mens Migos akkompagnerer med et lite vers i brekket. Steph Lecor er Dj Khaleds nye satsning, og det blir spennende å se hennes fremtid i We The Best Music Group.