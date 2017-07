Spotify lager korrupte spillelister for ikke-eksisterende artister

Samme tid, forrige sommer, ble Spotify beskyldt for å opprette avtaler med produsenter til å lage låter som puttet i sine egne spillelister. Spotify nektet for påstandene og kom ikke med en kommentar før fredag 7. Juli, et år senere — der de selvfølgelig nekter for alle anklagene.

Produsentene som angivelig har jobbet for Spotify fikk Ifølge MBW instrukser om å ghostproduce låter for ikke-eksisterende artister, som deretter ble lagt til i spillelister med millioner av følgere. Låtene blir valgt på bekostning av de hardtarbeidende musikkartistene som er signert på et plateselskap. Grunnen til at dette kan utvikle seg til en skandale er om Spotifys egne «låter» har mer rimelig royalty «pricetag» enn spor fra tradisjonelle independent og major labels.

Ettersom Spotify nektet for anklagene, har MBW gått dypere inn i saken og kommet med en liste med 50 ikke eksisterende-artister som har blitt lagt til i Spotify’s sine mest kjente spillelister som Peaceful Piano, Piano In The Background, Deep Focus, Sleep, Ambient Chill og Music For Concentration. Artistene på den listen finnes ikke på Facebook, Soundcloud. eller er signert hos et plateselskap.

Ifølge MBW er det vanskelig å påvise at disse artistene er hundre prosent falske. MBW nettsiden har spurt Spotify for en kommentar, men som igjen nektet de å kommentere.

Listen med ikke-eksisterende artister.

SPOTIFY’S FAKE ARTISTS: MBW’S BIG LIST (TOTAL STREAMS)