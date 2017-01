SoundCloud kan bli kjøpt av Google for 500 millioner USD

SoundCloud har lenge vært et attraktivt sted for uavhengige artister – og har for mange blitt førstevalget for streaming av musikk.

Det er ikke overraskende at store selskaper ønsker å kjøpe bedriften, og Spotify var lenge i forhandling. Prisen var da satt til 1 milliard dollar, men kjøpet ble aldri gjennomført. Nå ser det ut til at Google er på banen, og tilbudet skal i følge Music Business Worldwide, være senket til 500 millioner dollar.

Universal, Sony og Warner har alle aksjer i det tyske selskapet, og går salget gjennom, vil det bli fordelt ca 45 millioner dollar.

Det blir spennende å se fremtiden til streaming tjenester og salg av musikk. Det er i hvertfall på tide at artister får mer igjen for verkene sine.