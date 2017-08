So Real Vol. 2: The Reintroduction

1. LPeewee feat. Cfau – «Fresh Funk, Wine & Chips»

Vocal: Jørn Fernando Garmanslund

Keys/bass/drums/perc: Eirik Blåsternes

Produced & mixed by LPeewee

LPeewee og Cfau er en duo fra Bergen. På tracken leverer de en Funky, Old School vibe. Se opp for Cfau ́s debutalbum som er rett rundt hjørnet!

2. Morgan Munroe – «Liquid Drug»

Produced by Joe Buhdha

Med opprinnelse fra Leicester city får vi servert en rolig, soulful ballade. Den nå London baserte singer/songwriteren har opptrådt en rekke steder i UK og forteller at hennes største inspirasjoner er Jasmine Sullivan, Frank Ocean og Erykah Badu.

3. Ralph Myerz feat. George Clinton, Snoop Dogg, Domino and Teddy Touch – «Do The Damn Thang (93 Till Infinity Remix)»

Written & Produced by Ralph Myerz.

Fra Norge til Cali! Nydelig produsering av Ralph Myerz, et fint knippe rappere med vers fra blant annet Snoop Dogg og Bergens O.G. Teddy Touch!

4. I Ching featuring Theras – «Feelings Do (Killin Me)»

Produced by Kimichi

Mixed by Harlekin

I Ching er en duo bestående av Oslo veteran Son Of Light og nykommeren Vuyo. Se opp for et EP slipp fra gutta før vi får debutalbumet som er in the makin.

5. Georgia Anne Muldrow – «Stank Face»

Produced and Mixed by Georgia Anne Muldrow

Georgia Anne Muldrow er en de mest slept on artistene i gamet. Hun produserer, lager beats, synger og rapper. Dette er et futuristic funk anthem!

6. Soul Theory feat Denmark Vessey & Rustee Juxx – «Claim King»

Produced by Soul Theory

Scratches by Arno Frangos

Mixed by Rumblin

Den norske produsenten Soul Theory har tidligere produsert låter for Smif-N-Wessun, Heltah Skeltah, Saigon og en rekke norske artister. Siste nytt er at han jobber på et album med Denmark Vessey!

7. Swisha – «Sleepless Nights»

Produced by Todino

Tuare Bleek aka Swisha er en up and coming artist med røtter fra Bermuda. Senere flyttet han til Atlanta å startet artistkarrieren. Swisha er nå bosatt i UK hvor han har teamet opp med plateselskapet Can’t Stop Won’t Stop. De jobber nå med hans første LP.

8. Soul Theory Featuring Guilty Simpson & Sean Price – «Dog Without A Leash»

Produced by Soul Theory Mixed by Ralph Myerz

Nok en Soul Theory banger! Her med vers fra den avdøde legenden Sean Price og Guilty Simpson!

9. Crucial Things Feat. MRIA – «Dark Matter»

Produced by Ralph Myerz

Erlend Sellevold og Therese Lunde aka Crucial Things gjør sin ting over en herlig Ralph Myerz produksjon.

10. Dakwarians – «Get Up»

Produced By Cris Prolific

Cris Prolific og K Banger har holdt det nede med Hip Hop og Soul siden tidlig myspace tid. Kjent fra låta «I Reminisce» som ble en underground hit i sin tid. Nå følger gutta opp med «Get Up», med tight produksjon fra Cris Prolific og enda tightere rhymes fra K Banger.

11. Andreas Ihlebæk Featuring J. Bayou – «Gorgeous»

(Ihlebæk, Mokkelbost, Tjore, Johnsen)

Produced & mixed by Erlend Mokkelbost.

De norske soul artistene Anders Ihlebœk og J. Bayou forener krefter på denne godlåta produsert av Erlend Mokkelbost.

12. Ralph Myerz Featuring Kurupt, Daz, Devin The Dude & OnklP – «Montana» (Back In The Days) Remix

Produced & mixed by Ralph Myerz

En tapens feteste låter! Trill rap shit med vers fra tungvektere som Kurupt, Daz, Devin The Dude og sist men ikke minst OnklP over en Ralph Myerz produksjon som viser produsenten fra sin beste side. Big ups 2 Organized Noise og Grand Stuff Ny!

13. Nosizwe Featuring Guilty Simpson, Rene & Naima Mclean – «Breathe» (Chris Reade Remix)

Original produced by Georgia Anne Muldrow

Remixed & mixed by Chris Reade.

Norges ukronede soul dronning Nosizwe slapp debutalbumet sitt i fjor, produsert av Georgia Anne Muldrow. Dette er en remix av et av sporene på albumet produsert av klubb DJ’en Chris Reade som har dype røtter i UKs Hip Hop og Funk verden.

14. Jaca Zulu Featuring Kiana Hamilton – «Underneath»

Produced by Fase.

Mixed by Dibbz Dreek

«I’m from Tucson, AZ by way of Sacramento, CA. I get spacey and I like to bounce off invisible walls on stage. My music is as scattered as my brain.» – Jaca Zulu