So Real International introduserer seg selv med ny samleskive

Det nostalgiske Oslo-labelet, Knirckefritt, har startet et nytt underlabel med navn So Real International. Plateselskapet har allerede på sin korte tid gitt ut det kritikerroste albumet, In Fragments, av den talentfulle soul-sangeren Nosizwe.

Nå er labelet ute med samleplata, So Real Vol. 1: The Introduction, hvor vi får høre bidrag fra artister som Ralph Myerz, Soul Theory, WildChild, Zawadi, Son Of Light og en rekke andre artister. Skiva bærer et stor preg av hiphop og soul, og er en spennende utgivelse fra So Real International.