Snow boys ute med to nye låter

Snow Boyz er tilbake med låtene «Billig Jeans» og «Stukær». Låta «Billig Jeans» er produsert av Kvamkollektivet og de har fått med seg rapperen Linni fra Yoguttene. Snow Boyz hadde i 2016 den mest remixet låta 42, hvor alt fra landets største komikere til Arif og Chirag har laget sine egne versjoner. Gutta følger opp med enda en trap banger! Hvis disse gutta kommer innom din by denne sommeren, anbefaler vi at du tar deg en tur. Disse gutta har et veldig bra live show!