Snow boyz gå ut låta, «Stukær» for en liten tid tilbake, og er nå klare med ny musikkvideo til sporet. Videoen ble laget sporadisk på vorspiel, der storebror, J-Zino sto for regisseringen, J Ramm (Smekereven) for produksjonen og Safari Tones for filmingen. Den O.T Genesis inspirerte låta har fått en underholdende video fra leiligheten til Snow Boyz.