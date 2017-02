Snoop Dogg, MadeinTYO & Desiigner remixer Frank Sinatras «My Way»

Adidas har huket tak i Snoop Dogg, MadeinTYO og selveste Desiigner for to nye remixer av Frank Sinatras låt, «My Way.» Prosjektet kommer med tittelen «Original Is Never Finished», hvor Snoop har en låt, mens MadeinTYO og Desiigner teamer opp på den andre versjonen.

adidas ønsker å presse grensene til det ytterste av kreativitet, og har nå samlet artistene for å lage en egen versjon av en virkelig klassiker. «My Way» er ideen, der artistene har remixet låta på deres måte.