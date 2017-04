Sneaker Release i Europa

Det er en travel uke for Sneaker head´s, og det kan være vanskelig å holde følge med hvor din favoritt Sneakers vil være tilgjengelig. Vi har bestemt oss for å samle alle bemerkelsesverdige utgivelser på et sted.

Denne uka dropper Yeezy Boost 350 V2 cream-white edition og Supreme x Nike Air More Uptempo, sammen med adidas NMD City Sock, Converse Chuck Taylor II Flyknit, adidas x wings + horns collab og mye mer.