Snart Kommer Det Ny Biggie Dokumentar

Den amerikanske TV-kanalen A&E har laget en ny dokumentar om legenden Biggie Smalls. Dette skal vœre den mest personlige og avslørende dokumentasjonen av han noen gang gjort. Dokumentaren inneholder blant annet intervjuer med hans enke Faith Evans og moren hans Voletta Wallace så vel som noen av hans nœrmeste venner som Lil Cease og gutta i Junior Mafia. Hans mentor P. Diddy og rap-kolleger som Jay-Z og Nas. Dokumentaren vil ta for seg hans oppvekst og stedene og menneskene som var med på å forme Biggie til den fantastiske Rapperen han ble, forholdet til 2 Pac og mordet på han i Los Angeles i 1997.

Se trailer over for Biggie: The Life of the Notorious B.I.G. som kommer 4. september over.