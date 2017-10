SoundCloud har poppet de seneste årene, og rapperne har strømmet til. Som alltid er det noen som skiller seg mer ut enn andre, en av disse er Florida rapperen Smokepurpp. Han har tatt seg til rette, puttet inn work og blitt tatt godt i mot på lydskyen og webben som andre delstat-homiser og ekte homiser har gjort før han, som for eksempel XXXTentacion, Ski Mask The Slump God, Kodak Black og Lil Pump. Dog man ikke helt kan kalle Smoke for 100% en SoundCloudrapper, for han har vært over alt på nettet så det er der han har fått buzzet fritt.

Smokepurpp er nå ute med debutalbumet Deadstar. Tracklisten inneholder hele 18 spor, med features fra Travis Scott, Juice J, Chief Kief, Yo Gotti, Dram, og Lil Pump. Prosjektet er blandt annet produsert av legenden Mike Dean, TM88 fra 808 Mafia, og Harry Fraud. Du kan høre previews på albumet med det hardcore rocker-GG Allin inspirerte coveret på SoundCloud, samt store deler av det eldre registret, eller så kan du kjøpe platen på Apple Music, eller streame det hele på Spotify.

De som har fulgt med kjenner han kanskje igjen fra singelen «Audi» som nå er sett hele 19 millioner ganger på youtube, de trippy gatebangerne «Ski Mask» og «Fuck A Swisher», eller de utallige sangene på SoundCloud.

Purpp signerte tidligere i år til Todd Moscowitz sitt Alamo Record som liggerer under Interscope, hvor han blandt annet skal ha fått en chain til 50 lægs ($50.000) i bonus. Som om ikke det var nok, gikk han nylig ut og sa at han også har signert til Travis Scott sitt plateselskap Cactus Jack Label. It’s lit!

19 åringen har vært bussy, og det er morsomt å høre og se at det går rette veien. Stream det nye albumet som er spekket med gatebangere under. Vær obs, pass på, stilen er farlig!