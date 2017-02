Stilen til Spark Master Tape er 808 basert musikk – med lyrisk inspirasjon fra den «gamle skolen.» Stemmen er alltid chopped and screwed, og lyrikken er støtende. Spark er alt det du ønsker deg – hvis ditt største ønske er å leve under punk-musikkens utvikling på 70-tallet. Det kan riktignok ikke dras paralleller mellom sjangerene, men du finner i en liten Sid Vicious i sjela på Spark.

When I hit up the clinic, they say I’m clinically finished

I say I’m just getting started, they say I must be retarded

They said I can’t live a minute shit I’ve been living for hours

I’ve been a menace a cop killin’ villain never diminished the power