Første gang jeg hørte rapperen, var i videoen til låta «Oversick», fra den kredible mixtapen, Bare With Me. Året er 2013 og trap har gjort sitt store utspring. På denne tiden var flowen inspirert av hiphopens tidligere lydbilde, og var på vei til å emigrere over til dagens «mumble» rap.

Når jeg så videoen til «Oversick» for første gang, ble jeg blåst ut av stolen. Den svært enkle videoen gjør akkurat det den skal – Få deg til å fokusere på de eksploderende barsa, Skeme kaster i trynet på deg. Er du interessert i hiphop, flow, energi, og bars, er «Oversick» nesten for mye for en enkel presentasjon av rapperen.

