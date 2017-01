Dagens skjulte skatt er EARTHGANG fra Spillage Village kollektivet. Den eminente Atlanta-duoen har hatt mild suksess i Usa, men er relativt ukjent på andre siden av Atlanteren.

Gruppa bestående av Johnny Venus og Doctur Dot, ga ut en av de mest interessante albumene i 2015: Strays With Rabies. Duoen fikk en liten suksess med låta «Missed Calls» – men etter vår mening, er det langt fra skivas beste. Selv om Atlanta har vært «hovedstaden» for rapmusikk de seneste årene, er det få skildringer av den orginale sørstats-sounden.

Den nostalgiske Atlanta-viben med inspirasjon fra funk og soul har nærmest dødd ut i nåtidens lydbilde. EARTHGANG derimot, har bevart sine røtter og holder det originalt. På deres album Strays With Rabies, er høydepunktet definitvt J.I.D samarbeidet «Momma Told me.»

EG er medlem av Spillage Village kollektivet, og ga nylig ut samarbeids albumet Bears Like This Too Much. Selv om selveste J. Cole bidro på skiven, har de fått ufortjent lite oppmerksomhet for deres seneste prosjekt.

Liker du musikalsk hiphop, utfordrende stemmer og smarte lyrikker – vel, da er EARTHGANG din nye favoritt.