Uten forvarsel har Skepta kommet inn i sin årlige Halloween-spirit og lanserte et uannonsert prosjekt, den nye EP’en Vicious. Dette er den første nye musikken hans siden Mercury-prisvinnende album Konnichiwa. Det har vært en stund siden Boy Better Know artisten har sluppet noe nytt, bortsett fra den nye singelen «Hypocrisy» som slapp i Juli har det vært stille fra London-grime kongen.

På six-track utgivelsen samler Skepta sammen sine britiske kompiser fra Section Boyz på «Worse» og inkluderte the BasedGod himself, Lil B på «Sit Down» og A$AP Rocky og A$AP Nast for å avslutte EP’en med «Ghost Ride» som inneholder Halloween referanser fra klassikeren Freddy Krueger. Vicious inneholder også Skepta sine tidligere utgitte låter «Hypocrisy» og «No Security».

Du kan høre på den nye EP’en nedenfor!