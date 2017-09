Skaterboy Rico har vœrt i gamet et par år nå, sist vi hørte fra den unge skateren var med makker IMSITO tilbake i 2015 på låta «Mars». bergenseren er nå ute med den nye låta «Playoffs», en wavy R&B-låt med tilhørende wavy musikkvideo! Sjekk videoen øverst i saken eller stream «Playoffs» via Spotify under.