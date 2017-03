SITA ABELLAN x MISBHV «Pain» nå tilgjengelig i Norge

«Pain»

MISBHV er et Polsk merke som den siste tiden har fått mye oppmerksomhet for sin uforutsigbare stil. På kort tid har de utviklet seg raskt og blitt et beryktet merke i moteverden. De har blitt kåret som topp 3 streetwearbrands av highsnob 2 år på rad, og blir ofte brukt av folk som ASAP Rocky, Rihanna, Kylie Jenner, The Weeknd, Bella Hadid og modell/influencer Sita Abellan som selv har vært med på å designe kolleksjonen.

Abellon er kjent for en konsekvent og sterk stil. Hun er ofte omtalt som en kunstnerisk inspirasjon for andre designere og har en hær av hengivne tilhengere – en av dem er Rihanna og jentene bak Misbhv. «Pain» kolleksjonen ble for første gang vist på New York Fashion Week og byr på en svært variert blanding av stil. Du finner alt fra kimono med bikerstyle, krystallbroderte topper og bokseinspirerte topper og shortser, som tar deg tilbake til 2000-tallet.