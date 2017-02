SiR -«All In My Head»

Det er vanskelig å kategorisere SiR i en spesiell sjanger, da han mikser tunge beats, soul, rnb og alt annet snacks som får deg til å fantasere ut i et annet univers.

En ting er i hvertfall sikkert. Det er ikke tilfeldig at «Top Dawg» valgte ut den eminente sangeren til sitt label. TDE er kjent for kvalitet, og kvalitet leverer SiR til det fulleste. Nå er han ute med musikkvideo fra fjorårets EP, HER, og legg merke til den enkle, men svært fungerende musikkvideoen. God musikk snakker for seg selv.