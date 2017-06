Se vår bildeserie fra Riff Raff konserten!

Henda i været, strobelys og høyeste bassen du har hørt- rommet rister. Stemningen er på topp på John Dee for å se Riff Raff. Riff entrer scenen i en boardshorts og charterferie caps. Crowden gir han en god velkomst. Etter første låta, spiller han hitten «Tip Toe Wing In My Jawwdinz «som de fleste synger med på, Men det er noe som ikke stemmer – det høres overraskende cleant ut og det er åpentbart at alt er playback. Ganske skuffende opptreden av Riff Raff siden de fleste av oss så for oss et sirkus show men heller fikk møte en avdanket rapper. Crowden skjønner ikke at det er playback og digger med og for noen må dette vært den tighteste konserten de har vært på. Det er kjedelig det er tamt det er tydligvis Riff Raff fra sin værste side.