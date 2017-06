Emil Stabil På John Dee

Kingsize-kompisen, Emil Stabil, viste seg fra sin beste side på John Dee, lørdag kveld. Med seg fra Danmark hadde han produsenten, Pattesutter, og rap-kollega Young Bong, som sammen leverte et energisk show for et meget medgjørlig og engasjert publikum. Det ser ut til at Emil liker seg i Norge, da han var å se på naboscenen, Rockefeller i januar på SUSHI x KOBE-konserten og på sensommeren under fjorårets Øyanatt, hvor han ved begge anledningene dro i gang et realt kalas i beste danske stil. Dette var også en kveld som går under den kategorien. Sjekk bildeserien!