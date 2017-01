Travis Scott trenger i utgangspunktet ingen introduksjon, da samtlige vet hvem han er, og er enige om at Texas rapperen er «The Real Deal.»

Rapperen, lanserte albumet sitt kritikerroste album, Birds In The Trap Sing McKnight, i 2016 – og fremfører nå mega-hitten «Goosebumps» på Jimmy Kimmel. Travis er kjent for sine energiske sceneshow, og han holder en intens vibe på Kimmel.