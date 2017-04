Rick Ross er virkelig tilbake i kjent stil, han slapp nylig skiva Rather You And Me med et smell.

På skiva har han fått med seg et knippe av de største rapperne i verden om dagen, som bl.a: Nas, Future, Young Thug, til og med Chris Rock prater på en av låtene.

På låta «She On My Dick» er det Gucci Mane som gjester, og låta har nå har fått en klassisk stripclub video.