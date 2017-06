Se Migos på ta av BET Awards

Migos var helt klart de mest synlig på BET Awards i natt. De tok hjem pris for for årets rapgruppe, og briljerte med sin live performance av «Congratulations» med Post Malone, etterfulgt av«T-Shirt» og «Bad and Boujee». Senere kom de nesten i sloss kamp med crewet til Chris Brown, og ikke minst det legendarisk awkward intervjuet til DJ Akademiks med Joe Budden, som går før de er ferdig og gutta blir mildt sagt fornærmet av Budden´s frekke oppførsel.

