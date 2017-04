Alle snakker om Kendrick Lamar om dagen. Etter og ha avsluttet den første helgen av Coachella samt sluppet albumet DAMN, er det ingen tvil om at 2017 kommer til og være et hektisk år for K-Dot. Den populære rapperen har fått med seg Don Cheadle til og spille etterforsker i den splitter nye videoen til «DNA».

Se den over!