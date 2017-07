Se Dr. Dre og Eminem snakke om dere første møte i studio

Dr. Dre og Eminem er en av tidenes mest ikoniske partnere i hiphop historien, og har laget flere tidløse album sammen. Historien om hvordan Dre tok slim under vingen, og gjorde den hviteste rapperne i gamet til verdens mest solgte rap artist, er godt kjent, men nå kan du se de forklare historien med egne ord.

Den legendariske produsenten slapp nylig dokumentaren, The Defiant Ones, via HBO, og første klipp fra filmen er nå tilgjengelig på YouTube. Se Em og Dre snakke om deres første møte og skapelsen av låta, «My Name Is.»