Isaiah Rashad slapp en av de sterkeste albumene i musikkåret 2016, og er nå på turne for å promotere debutskiva, The Sun´s Tirade. Den eminente TDE rapperen er kjent for sitt energiske, men tilbakelente lydbilde, og beviste at «ekte hiphop» finnes fortsatt. Top Dawg har nå satt sammen en liten video snutt fra første del av «Lil Sunny Tour», og er du en TDE fan, er dette en liten underholdene snutt.

Isaiah Rashad spiller forøvrig på Parkteateret 19. april, og det er nok eneste sjansen du får til en intimkonsert med rapperen Isaiah.