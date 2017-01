Se Big Sean fremføre «Bounce Back» og en ny låt på SNL

Big Sean lanserer det svært forventningsfulle albumet, I Decided, 3. februar. Rapperen har gitt ut flere godbiter fra albumet, og har nå tatt turen til SNL for litt promo av skiva.

På gårsdagens episode var det Sean som sto for artist underholdningen, og rapperen benyttet sjansen til å vise frem en ny låt fra det kommende albumet. Han startet konserten med den allerede hitten «Bounce Back», før han premierte låten «Sunday Morning Jetpack.» Nå er det under to uker til Big Seans fjerde studioalbum blir lansert, og vi ser frem til å høre resten av skiven.