Se A$AP Rocky fremføre en splitter ny låt!

A$AP Rocky holdt nylig en konsert under den legendariske «båtfestivalen», Summer Fest Cruise, hvor han benyttet sjansen til å fremføre en splitter ny låt — som for øvrig høres hella tight ut! Det er allerede spekulasjoner om låta er fra det kommende samlealbumet, Cozy Tapes Vol. 2 — oppfølgeren til kollektivets svært sterke utgivelse. Selv om det ikke er bekreftet når eller hvor låten vil komme, sender Pretty Flacko en rask linje mot det tidligere medlemmet, A$AP Bari.

«Telephone calls from Young Carti said it’s lit/ called the Young Lord A$AP Bari he a b*tch»