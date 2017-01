Art Basel er en årlig kunstfestival i Miami, og huser flere store kunstnere og artister.

Under fjorårets festival, hadde No Vacancy Inn og KNOW WAVE den fem dagers lange eventen, Communiversity – hvor du kunne se A$AP Mob klikken fremføre store deler av Cozy Tapes Vol. 1.

Nå har No Vacancy Inn lansert video fra konserten, hvor du får høre historens første fremføring av «Telephone Calls» og «Money Man.»