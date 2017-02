Sampha er uten tvil en av de sterkeste debutantene dette ti-året, og det med god grunn. Han har gitt ut mye god musikk allerede, men det er sine bidrag til Kanye West og Drake, som har vært sangerens høydepunkt frem til nå.

Den svært kreative artisten, byr på et artistisk spekter de færreste har. Sampha er en fullkommen artist i alle ender – både som låtskriver og produsent. Nå er han ute med debutalbumet, Process, og albumet snakker for seg selv – legg merke til britens allsidighet.

Han kan ta deg fra den varme sofa kroken, til midten av Londons dansegulv, uten at du selv legger merke til overgangen. Det er noe med musikken til Sampha som ligger i underbevisstheten din og ulmer, lenge før du skjønner hva du hører på. Dette er et album du bør studere og lytte gjennom flere ganger, da både tekst og produksjon er svært omfattende. Her oser det KVALITET!